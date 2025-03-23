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Осипенко: для «Ростова» уход Глебова — потеря, но есть кем его заменить

Осипенко: для «Ростова» уход Глебова — потеря, но есть кем его заменить
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко поделился мнением об уходе полузащитника Данила Глебова из клуба. Минувшей зимой 25-летний футболист перешёл в московское «Динамо».

«Не сказал бы, что уход Глебова из «Ростова» стал неожиданностью. СМИ писали, что по нему есть интерес. Молодцы, что продали. Данилу только удачи, он давно это заслужил. Конечно, для «Ростова» это потеря — ушёл капитан, были сыгранны. Но у нас есть кем его заменить. Например, сейчас играет Шанталий, он не первый год в команде, все требования знает, пока справляется», — передаёт слова Осипенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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