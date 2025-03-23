Игрок «Ростова» Осипенко высказался об интересе «Краснодара»

Защитник «Ростова» и национальной команды России Максим Осипенко высказался об интересе со стороны «Краснодара».

«Так же, как и вы, слышал из прессы, что мной интересуется «Краснодар». На меня никто не выходил», — передаёт слова Осипенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Осипенко сыграл за «Ростов» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 5 млн.