Вратарь сборной России Максименко поделился ожиданиями от матча с Замбией

Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал о деталях подготовки национальной команды к товарищескому матчу со сборной Замбии.

«Мы просмотрели пару игр сборной Замбии, там есть индивидуально сильные ребята. Но по именам никого не выделю», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Товарищеский матч между сборными России и Замбии пройдёт во вторник, 25 марта. Игра будет проходить в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» — домашней арене московского «Динамо». Ранее сборная России разгромила в товарищеском матче сборную Гренады со счётом 5:0.