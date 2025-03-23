Вратарь сборной России Максименко поделился ожиданиями от матча с Замбией
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Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал о деталях подготовки национальной команды к товарищескому матчу со сборной Замбии.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы просмотрели пару игр сборной Замбии, там есть индивидуально сильные ребята. Но по именам никого не выделю», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Товарищеский матч между сборными России и Замбии пройдёт во вторник, 25 марта. Игра будет проходить в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» — домашней арене московского «Динамо». Ранее сборная России разгромила в товарищеском матче сборную Гренады со счётом 5:0.
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