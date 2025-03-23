Максименко: не грустили, когда Дзюба уехал из сборной

Вратарь сборной России Александр Максименко рассказал, что игроки национальной команды не грустили, когда нападающий Артём Дзюба покинул её расположение.

«Артём — весёлый парень. С ним было больше шуток, весёлых рассказов. Поздравили его с рекордом и перелистнули эту страницу — готовимся к следующему матчу. Не грустили, когда он уехал», — передает слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в четверг, 20 марта, стало известно, что Дзюба, а также Даниил Фомин и Александр Солдатенков покинули расположение сборной России и не сыграют в товарищеском матче с Замбией, который состоится во вторник, 25 марта.

Как сборная России играет при Карпине: