Осипенко: Писарев мог бы тренировать «Ювентус» и «Барселону»

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко отреагировал на слова российского тренера Сергея Писарева в свой адрес. Ранее специалист заявил, что Осипенко мог бы усилить состав итальянского «Ювентуса».

— Высказыванием про «Ювентус» Писарев поднял вам цену?

— А где он её поднял? Я даже не знаю, как на это реагировать. Я ему сказал: «Зачем вы так говорите? Куда ни посмотришь, везде про этот «Ювентус» (улыбается). Не сказал бы, что он поднял мне трансферную стоимость.

— Писарев смог бы тренировать «Ювентус»?

— Конечно, и «Барселону» тоже, — передаёт слова Осипенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.