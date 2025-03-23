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Осипенко: Писарев мог бы тренировать «Ювентус» и «Барселону»

Осипенко: Писарев мог бы тренировать «Ювентус» и «Барселону»
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Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко отреагировал на слова российского тренера Сергея Писарева в свой адрес. Ранее специалист заявил, что Осипенко мог бы усилить состав итальянского «Ювентуса».

— Высказыванием про «Ювентус» Писарев поднял вам цену?
— А где он её поднял? Я даже не знаю, как на это реагировать. Я ему сказал: «Зачем вы так говорите? Куда ни посмотришь, везде про этот «Ювентус» (улыбается). Не сказал бы, что он поднял мне трансферную стоимость.

— Писарев смог бы тренировать «Ювентус»?
— Конечно, и «Барселону» тоже, — передаёт слова Осипенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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