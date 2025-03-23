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Максименко: мне неинтересно следить за статистикой вратарей в сборной

Максименко: мне неинтересно следить за статистикой вратарей в сборной
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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, следит ли он за статистикой вратарей в национальной команде России. Во вторник, 25 марта, российская сборная сыграет товарищеский матч с Замбией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Следишь ли за статистикой, кто из вратарей и сколько сыграл за сборную?
— Мне это неинтересно. Особо не слежу, только если где-то попадается.

— Ты знаешь, сколько у тебя матчей за сборную?
— Третий будет, официальных нет.

— Ставишь планку?
— Нет, не загадываю, — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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