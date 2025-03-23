Максименко: мне неинтересно следить за статистикой вратарей в сборной

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, следит ли он за статистикой вратарей в национальной команде России. Во вторник, 25 марта, российская сборная сыграет товарищеский матч с Замбией.

— Следишь ли за статистикой, кто из вратарей и сколько сыграл за сборную?

— Мне это неинтересно. Особо не слежу, только если где-то попадается.

— Ты знаешь, сколько у тебя матчей за сборную?

— Третий будет, официальных нет.

— Ставишь планку?

— Нет, не загадываю, — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.