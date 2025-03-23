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Максименко рассказал, какую книгу взял с собой на мартовские сборы

Максименко рассказал, какую книгу взял с собой на мартовские сборы
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Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал, с какой книгой приехал в расположение национальной команды на тренировочный сбор в марте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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«На этот сбор взял книгу «На Западном фронте без перемен». Она уже долго лежала на полочке и смотрела на меня. Из Ремарка читал «Три товарища», «Ночь в Лиссабоне». Тематика непростая, но читается легко и в целом интересно», — передает слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России встретится в товарищеском матче со сборной Замбии во вторник, 25 марта. Ранее подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу над национальной командой Гренады — 5:0.

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