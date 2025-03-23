Максименко: Музей Победы — сильное место, возникли двоякие ощущения

Вратарь сборной России и «Спартака» Александр Максименко поделился эмоциями от посещения Музея Победы на Поклонной горе в память героев Великой Отечественной войны.

«Музей Победы — сильное место, атмосферное. Двоякие ощущения возникли — гордость и грусть. Стоит туда сходить. У меня прадед воевал, мама рассказывала, что он служил в Курской области», — передаёт слова Максименко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Во вторник, 25 марта, сборная России встретится в товарищеском матче с Замбией. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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