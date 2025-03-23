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Роналду: я проигрывал матчи за 90 минут, но не в первом тайме, с Данией будет второй тайм

Роналду: я проигрывал матчи за 90 минут, но не в первом тайме, с Данией будет второй тайм
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду настроен добиться положительного результата в ответном матче 1/4 финала Лиги наций с Данией, который состоится сегодня, 23 марта.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждый, кто гордится тем, что представляет нашу страну, должен обладать амбициями, чтобы победить [в матче с Данией]. Я проигрывал матчи за 90 минут, но никогда не проигрывал их в первом тайме, а завтра будет второй тайм. Я не играл хорошо [в первой встрече], команда тоже не играла хорошо, но это часть жизни. Завтра я хочу покинуть «Жозе Алваладе» с гордо поднятой головой», — сказал Роналду на пресс-конференции.

В первой игре сборная Португалии уступила Дании со счётом 0:1.

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