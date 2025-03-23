Карпин: Миранчук с удовольствием бы приехал на сбор, но в США не останавливается чемпионат

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отсутствии полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в составе национальной команды на мартовском сборе.

«С Алексеем Миранчуком общался. Он бы с удовольствием приехал в сборную, но у них чемпионат не останавливается. Смотрю ли его матчи в ночи? Зачем, если можно посмотреть в записи утром?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Алексей Миранчук перебрался в «Атланту Юнайтед», выступающую в МЛС, из итальянской «Аталанты» в летнее трансферное окно. Полузащитник не был включён в состав сборной России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией в марте.