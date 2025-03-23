Круговой: не удалось пока залечить зуб после матча с «Акроном»

Защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал о своём состоянии перед товарищеским матчем со сборной Замбии. Игра пройдёт во вторник, 25 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Состояние супер, последние два дня хорошо поработали, сейчас была восстановительная тренировка. Зуб после «Акрона» залечить пока не получилось. Не было времени на это», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Данил Круговой сообщил о потере половины зуба в результате столкновения в первом тайме матча 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Акроном». Красно-синие одержали в том матче победу со счётом 2:1.