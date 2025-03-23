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Круговой: не удалось пока залечить зуб после матча с «Акроном»

Круговой: не удалось пока залечить зуб после матча с «Акроном»
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Защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал о своём состоянии перед товарищеским матчем со сборной Замбии. Игра пройдёт во вторник, 25 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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П1
X
П2

«Состояние супер, последние два дня хорошо поработали, сейчас была восстановительная тренировка. Зуб после «Акрона» залечить пока не получилось. Не было времени на это», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Данил Круговой сообщил о потере половины зуба в результате столкновения в первом тайме матча 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Акроном». Красно-синие одержали в том матче победу со счётом 2:1.

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