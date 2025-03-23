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Круговой оценил выступление ЦСКА перед паузой на сборные

Круговой оценил выступление ЦСКА перед паузой на сборные
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об игре армейцев перед международной паузой на игры сборных. Во вторник, 25 марта, национальная команда России сыграет товарищеский матч с Замбией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хорошо оцениваю отрезок ЦСКА до паузы на сборные, хорошо сейчас выглядим. В четырёх матчах три победы и одна ничья.

Потихоньку подбираемся наверх, в конце будет интересно», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 21 тура РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с махачкалинским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.

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