Круговой оценил выступление ЦСКА перед паузой на сборные

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об игре армейцев перед международной паузой на игры сборных. Во вторник, 25 марта, национальная команда России сыграет товарищеский матч с Замбией.

«Хорошо оцениваю отрезок ЦСКА до паузы на сборные, хорошо сейчас выглядим. В четырёх матчах три победы и одна ничья.

Потихоньку подбираемся наверх, в конце будет интересно», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 21 тура РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с махачкалинским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.