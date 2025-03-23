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Круговой: Дзюбы не хватает в сборной, его шутки придают атмосферу

Круговой: Дзюбы не хватает в сборной, его шутки придают атмосферу
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Крайний защитник сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, что в национальной команде не хватает нападающего Артёма Дзюбы.

«Знаю Дзюбу давно, было приятно его видеть. Он выполнил, что хотел. Не хватает его сейчас, его шутки придают атмосферу», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в четверг, 20 марта, стало известно, что 36-летний Дзюба, а также Даниил Фомин и Александр Солдатенков покинули расположение сборной России и не сыграют в товарищеском матче с Замбией, который состоится во вторник, 25 марта.

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