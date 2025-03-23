Игрок ЦСКА Круговой: скучаю по болельщикам и файерам

Крайний защитник сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, смотрел ли он товарищеский матч красно-синих с сербским «Партизаном» (3:0).

— Смотрел матч ЦСКА с «Партизаном». Классный ажиотаж, болельщики и команда объединились, атмосфера сумасшедшая, даже салют запустили. Но не расстроился, что не побывал там.

— Скучаете по файерам от болельщиков?

— Да, есть такое, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Счёт в матче был открыт на 67-й минуте, свой дебютный мяч за ЦСКА забил Алеррандро. На 90+1-й минуте Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество гостей. На 90+5-й минуте Душан Йованович отыграл один мяч. Встреча была дважды остановлена из-за применения пиротехники со стороны болельщиков.

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