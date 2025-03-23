Главный тренер сборной России объяснил выбор состава на матч с Гренадой
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Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин прокомментировал выбор состава на товарищеский матч со сборной Гренады (5:0). Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Почему вы не спрашиваете про Фомина, который тоже уехал? Про Дзюбу спрашиваете, а про него нет. Если бы я не напомнил, вы бы не спросили.
Сейчас у нас недельный цикл. Хорошая подготовка к Замбии, а не одна тренировка перед Гренадой. Выбор состава на тот матч был сделан из более отдохнувших к тому моменту.
У Облякова есть шансы сыграть, но если будет хоть какой-то минимальный риск получить травму, то рисковать не будем», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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