Главный тренер сборной России объяснил выбор состава на матч с Гренадой

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин прокомментировал выбор состава на товарищеский матч со сборной Гренады (5:0). Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«Почему вы не спрашиваете про Фомина, который тоже уехал? Про Дзюбу спрашиваете, а про него нет. Если бы я не напомнил, вы бы не спросили.

Сейчас у нас недельный цикл. Хорошая подготовка к Замбии, а не одна тренировка перед Гренадой. Выбор состава на тот матч был сделан из более отдохнувших к тому моменту.

У Облякова есть шансы сыграть, но если будет хоть какой-то минимальный риск получить травму, то рисковать не будем», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.