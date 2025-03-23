Карпин: мы вызвали Дзюбу в сборную в том числе и для болельщиков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об одной из причин вызова в состав национальной команды нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Я надеялся, что про Артёма Дзюбу больше не будут спрашивать, когда я его вызвал (улыбается).

Я позвонил ему до вызова и сообщил, что, скорее всего, он отыграет один матч. Мы его вызывали в том числе и для болельщиков», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Артём Дзюба был вызван на мартовский сбор российской сборной и принял участие в товарищеском матче с Гренадой (5:0). Это был первый его вызов в национальную команду с 2021 года. Форвард забил один из мячей и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России с 31 голом.