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Карпин: мы вызвали Дзюбу в сборную в том числе и для болельщиков

Карпин: мы вызвали Дзюбу в сборную в том числе и для болельщиков
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об одной из причин вызова в состав национальной команды нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Я надеялся, что про Артёма Дзюбу больше не будут спрашивать, когда я его вызвал (улыбается).

Я позвонил ему до вызова и сообщил, что, скорее всего, он отыграет один матч. Мы его вызывали в том числе и для болельщиков», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Артём Дзюба был вызван на мартовский сбор российской сборной и принял участие в товарищеском матче с Гренадой (5:0). Это был первый его вызов в национальную команду с 2021 года. Форвард забил один из мячей и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России с 31 голом.

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