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Круговой: мне кажется, Дуглас Сантос не определился до конца, где он хочет играть

Круговой: мне кажется, Дуглас Сантос не определился до конца, где он хочет играть
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Крайний защитник сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, как он отнёсся к тому, что увидел футболиста «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенном составе российской национальной команды.

«Сердце не ёкнуло, когда увидел Сантоса в расширенном составе. Почему должны быть опасения, что придётся с ним и тут конкурировать? Мне кажется, Дуглас не определился до конца, где он хочет играть», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Сантос принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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