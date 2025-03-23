Главный тренер сборной России Карпин высказался о рекорде Дзюбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о рекорде 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы. В среду, 19 марта, состоялся товарищеский матч российской национальной команды с Гренадой (5:0). На 43-й минуте игры Дзюба поразил ворота соперника. Этот гол стал 31-м для нападающего в составе сборной России. Таким образом, он единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Александра Кержакова.

«Есть советский бомбардир Блохин, есть российский бомбардир Дзюба. Это рекорд Артёма. Я воспринимаю так. Кто-то может воспринимать иначе. Мне то что?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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