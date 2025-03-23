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Карпин: не обидно, что Трамп и Путин общаются про хоккей, главное, чтобы общались

Карпин: не обидно, что Трамп и Путин общаются про хоккей, главное, чтобы общались
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Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин поделился мнением о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Напомним, Трамп поддержал инициативу Путина провести в США и России матчи между хоккеистами НХЛ и КХЛ.

— Ничего не чувствую. Стало ли ближе? Потому что Трамп с Путиным общаются. Я думаю, так все скажут.

— Не обидно, что про хоккей, а не про футбол?
— Не обидно. Главное, чтобы общались, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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