Карпин: Антону Миранчуку тяжело в «Сьоне», по стилю ему бы подошла «Барселона»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о проблемах российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарском «Сьоне».

— Почему играете не в регионах?

— Сборные, которые приезжают в Россию, летят через Москву. И они не в восторге, что им надо ещё куда-то лететь.

— В какой форме находится сейчас Антон Миранчук?

— В Jogel. На мой взгляд, Антон Миранчук гораздо более тонкий игрок, чем тот стиль футбола, в который играет «Сьон». Ему там тяжело.

— Какой клуб бы хорошо подошёл по стилю?

— «Барселона». Потянул бы или нет — другой вопрос, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.