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Карпин: Антону Миранчуку тяжело в «Сьоне», по стилю ему бы подошла «Барселона»

Карпин: Антону Миранчуку тяжело в «Сьоне», по стилю ему бы подошла «Барселона»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о проблемах российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарском «Сьоне».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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— Почему играете не в регионах?
— Сборные, которые приезжают в Россию, летят через Москву. И они не в восторге, что им надо ещё куда-то лететь.

— В какой форме находится сейчас Антон Миранчук?
— В Jogel. На мой взгляд, Антон Миранчук гораздо более тонкий игрок, чем тот стиль футбола, в который играет «Сьон». Ему там тяжело.

— Какой клуб бы хорошо подошёл по стилю?
— «Барселона». Потянул бы или нет — другой вопрос, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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