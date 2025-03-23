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Карпин: не увидел в словах Глушенкова нежелания играть за сборную России

Карпин: не увидел в словах Глушенкова нежелания играть за сборную России
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Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» и российской сборной Максиме Глушенкове. Напомним, Глушенков заявлял, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за российскую национальную команду в товарищеском матче.

«Глушенков вкладывал тот смысл, что раз уж его не вызвали в сборную, то я с удовольствием потренируюсь с бразильцами. Я не увидел в его словах нежелания играть за сборную.

Я ему задал этот вопрос, он сказал, что хочет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

25 марта национальная команда России сыграет товарищеский матч со сборной Замбии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

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