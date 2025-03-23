Главный тренер сборной России рассказал, чем впечатляет Кисляк

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о полузащитнике российской национальной команды и ЦСКА Матвее Кисляке.

«Кисляк очень впечатляет. В первую очередь интеллектом. У него есть все задатки, чтобы стать большим футболистом.

Кисляка я вижу опорным полузащитником в сборной России, как Глебов играл в «Ростове». Глушенкова пока используем на фланге, но, думаю, он может сыграть и юркого нападающего», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Как сборная России играет при Карпине: