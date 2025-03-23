Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин объяснил, с чем может быть связан рецидив травмы Захаряна

Карпин объяснил, с чем может быть связан рецидив травмы Захаряна
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением, чем может быть обусловлен рецидив травмы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Захаряна, видимо, недолечили и рано выпустили играть, потому что случился рецидив. Это проблема не только его, но и клуба. Психологическое состояние Арсена после этих травм непростое», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в пятницу, 14 марта, в испанском клубе сообщили, что Захарян досрочно покинул тренировку из-за болевых ощущений. Полузащитник пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы сухожилия правой лодыжки. Впервые футболист вышел на поле в матче 22-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:1), который состоялся 2 февраля. Эта игра стала первой для Захаряна с мая 2024 года.

Материалы по теме
Карпин: Антону Миранчуку тяжело в «Сьоне», по стилю ему бы подошла «Барселона»

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android