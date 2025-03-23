Карпин объяснил, с чем может быть связан рецидив травмы Захаряна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением, чем может быть обусловлен рецидив травмы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Захаряна, видимо, недолечили и рано выпустили играть, потому что случился рецидив. Это проблема не только его, но и клуба. Психологическое состояние Арсена после этих травм непростое», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в пятницу, 14 марта, в испанском клубе сообщили, что Захарян досрочно покинул тренировку из-за болевых ощущений. Полузащитник пропустил часть нынешнего сезона из-за травмы сухожилия правой лодыжки. Впервые футболист вышел на поле в матче 22-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:1), который состоялся 2 февраля. Эта игра стала первой для Захаряна с мая 2024 года.

Как сборная России играет при Карпине: