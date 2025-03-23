Карпин рассказал, почему не вызвали Дугласа Сантоса в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему защитник «Зенита» Дуглас Сантос не был вызван в национальную команду на матчи с Гренадой и Замбией.

«Дугласа Сантоса нет, потому что мы говорили про возрастную историю. Чтобы совсем не убивать Кругового, решили Дугласа не вызывать, шутка. Но у нас есть молодые игроки, как тот же Круговой, которым надо играть.

Самый универсальный игрок сборной? Сильянов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Сантос принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Как сборная России играет при Карпине: