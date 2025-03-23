Карпин: если Джикия будет в порядке и готов, вызовем в сборную

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин высказался о защитнике подмосковных «Химок» Георгии Джикии.

«Если Джикия будет в порядке, будет готов, вызовем. Онугха в списках есть. Следим, как и за всеми. В «Копенгагене» не получилось, начал снова забивать в аренде», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

25 марта национальная команда России сыграет товарищеский матч со сборной Замбии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.