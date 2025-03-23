Главный тренер сборной России: сегодня я закрыл для себя тему с совмещением

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном совмещении работы в клубе и в национальной команде.

«Сегодня я для себя тему с совмещением закрыл. Что будет через два месяца, не знаю. Вернут нас летом в официальные матчи — тема закроется. Не вернут, захочется мне поработать в клубе снова — тема откроется. Но на сегодня она закрыта», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля текущего года. До этого момента специалист совмещал работу в клубе и сборной. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Карпину со стороны московского «Динамо».