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Кафанов: Максименко выйдет на матч с Замбией с первых минут

Кафанов: Максименко выйдет на матч с Замбией с первых минут
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Тренер голкиперов национальной команды России Виталий Кафанов высказался о вратарской линии российской сборной на предстоящий товарищеский матч с Замбией. Игра пройдёт 25 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Саша Максименко выйдет на Замбию с первых минут. Пока больше ничего не знаю. Латышонок приехал после игры чемпионата, в которой пропустил мяч.

Он переживал, и в таких моментах хочется быстрее сыграть и исправить ошибку. Чем быстрее он сыграет, тем легче будет готовиться к матчам в чемпионатах», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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