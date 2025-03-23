Кафанов: Максименко выйдет на матч с Замбией с первых минут

Тренер голкиперов национальной команды России Виталий Кафанов высказался о вратарской линии российской сборной на предстоящий товарищеский матч с Замбией. Игра пройдёт 25 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Саша Максименко выйдет на Замбию с первых минут. Пока больше ничего не знаю. Латышонок приехал после игры чемпионата, в которой пропустил мяч.

Он переживал, и в таких моментах хочется быстрее сыграть и исправить ошибку. Чем быстрее он сыграет, тем легче будет готовиться к матчам в чемпионатах», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.