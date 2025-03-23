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Кафанов: Сафонов остаётся первым номером сборной России

Кафанов: Сафонов остаётся первым номером сборной России
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал отсутствие голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова на тренировочном сборе национальной команды в марте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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П1
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«Сафонов остаётся первым номером сборной, несмотря на то что мы решили его не вызывать», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 20 млн. На мартовские товарищеские матчи сборной России с командами Гренады и Замбии были вызваны четыре вратаря: Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак») и Евгений Ставер («Рубин»).

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