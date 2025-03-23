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Кафанов: вызов Акинфеева в сборную? Думаю, он не захочет

Кафанов: вызов Акинфеева в сборную? Думаю, он не захочет
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о потенциальном вызове в расположение национальной команды 38-летнего голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Была ли идея вызвать Акинфеева?
— У Дзюбы была цель — поставить рекорд. Акинфееву лишний матч мало что даст. Думаю, он сам не захочет, это не нужно, — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Акинфеев завершил карьеру в сборной России в 2018 году. В составе российской национальной команды он принял участие в 111 матчах во всех турнирах, в 48 из которых он отыграл «на ноль».

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