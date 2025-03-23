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Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о Помазуне

Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о Помазуне
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Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов высказался о голкипере московского «Спартака» Илье Помазуне.

«Помазун — хороший вратарь, нашёл себе команду после долгого времени. В любом случае это уже плюс для Ильи, что он попал в такую большую команду.

Теперь его дело много тренироваться, ждать своего шанса, а потом его использовать», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Помазун перешёл в «Спартак» из ЦСКА 2 февраля. В нынешнем сезоне Илья ещё не сыграл ни одного матча за красно-белых. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.

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