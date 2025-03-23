Кафанов объяснил вызов вратаря «Рубина» Ставера в сборную

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о вызове 27-летнего голкипера «Рубина» Евгения Ставера в национальную команду.

«Ставер хорошо отыграл первый круг. Не припомню ни одного матча, чтобы «Рубин» из-за него потерял очки. Наоборот, были игры, где он их приносил. Конкуренция в сборной на его место была большая, но после того, как Андрей Лунёв сказал, что у него болит колено после столкновения с Комличенко, Женя шёл следующим в списке. Мы хотим посмотреть на него на фоне других вратарей сборной. Пока он очень хорошо выглядит», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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