Кафанов: просим вратарей просто не портить игру с такими соперниками, как Гренада и Бруней

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, о чём просят голкиперов в национальной команде в таких матчах, как с Гренадой и Брунеем.

«В таких играх, как с Гренадой или Брунеем, просим вратарей: «Просто не испортите игру, возьмите то, что нужно. А там ребята всё решат», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, подопечные Валерия Карпина разгромили в товарищеском матче сборную Брунея со счётом 11:0. В среду, 19 марта, российская национальная команда встречалась с Гренадой. Команда Карпина победила соперника со счётом 5:0. Во вторник, 25 марта, сборная России сыграет с Замбией.

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