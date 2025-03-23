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Виталий Кафанов: Сафонов перерос Россию

Виталий Кафанов: Сафонов перерос Россию
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Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов высказался о голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

– Период адаптации Сафонова прошёл к октябрю. Тогда было видно, что он там свой. Он заговорил на французском, сыграл 12 матчей.

— Как оцените его рост?
— Если бы он не вырос, не смог бы играть на высоком уровне, потому что разница большая. Он уже перерос Россию, — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Сафонов сыграл за «ПСЖ» 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.

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