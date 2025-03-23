Кафанов: Дзюба часто встаёт в ворота — мог бы в игре заменить вратаря, если будет надо

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о способности нападающего национальной команды Артёма Дзюбы помочь сборной в качестве голкипера.

«Дзюба часто встаёт в ворота. Мы ему предлагали перчатки. Думаю, если в игре нужна будет замена вратаря на полевого, Артём выйдет», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России. В товарищеском матче со сборной Гренады, в котором россияне одержали уверенную победу со счётом 5:0, Дзюба забил рекордный 31-й мяч. В матче со сборной Замбии, который пройдёт во вторник, 25 марта, Дзюба не примет участия, поскольку покинул расположение российской сборной.