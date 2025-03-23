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Кафанов ответил на вопрос, приедет ли Сафонов на игры сборной в июне

Кафанов ответил на вопрос, приедет ли Сафонов на игры сборной в июне
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, приедет ли голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов на матчи российской национальной команды, которые состоятся в июне.

— Сафонов приедет в июне на матчи с Беларусью и Нигерией?
— Мы точно не можем сказать. Всё меняется, но предварительно мы договаривались, хотели бы, чтобы он сыграл, — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 6 июня подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Нигерией. 10 июня российская национальная команда встретится с Беларусью.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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