Кафанов: конкуренция на позицию вратаря в сборной России запредельная

Тренер голкиперов национальной команды России Виталий Кафанов высказался о конкуренции во вратарской линии российской сборной.

«Появляются новые имена. Мы отмечали Давида Волка, сейчас посмотрите на Никиту Кокарева. Пришёл парень из Первой лиги, в двух матчах был лучшим. В том числе с ЦСКА, хотя для кого-то после пропущенного на последних минутах гола он уже перестал быть лучшим.

Васютин в двух матчах принёс очки команде, Серёжа Песьяков вытащил в Питере и Краснодаре. Посмотрите, сколько вратарей становятся лучше и приносят очки в матчах с командами на голову сильнее. Таких игр очень много. Акинфеев отдал голевую передачу.

Конкуренция на позицию вратаря в сборной сейчас не просто большая — она запредельная. Во всех командах вратари играют очень хорошо, выбор очень большой», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.