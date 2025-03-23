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Уфа — Балтика, результат матча 25-го тура Первой лиги, счёт 0:6, 23 марта 2025 года

«Балтика» со счётом 6:0 разгромила «Уфу» в матче 25-го тура Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Уфа» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик, Россия). «Балтика» разгромила «Уфу» со счётом 6:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 25-й тур
23 марта 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 6
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 7'     0:2 Титков – 15'     0:3 Титков – 21'     0:4 Петров – 29'     0:5 Стефанович – 78'     0:6 Пряхин – 86'    

За «Балтику» отличились нападающий Брайан Хиль, полузащитник Николай Титков (дубль), хавбек Илья Петров, форвард Илья Стефанович и нападающий Сергей Пряхин — 6:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка после 25 встреч. «Уфа» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 22 очка. В следующем туре «Балтика» сыграет с «Чайкой» (30 марта), а «Уфа» — с «КАМАЗом» (29 марта).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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