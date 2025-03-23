Sport.es: в «Барселоне» единогласно хотят купить Исака, уже состоялись первые переговоры

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор каталонского клуба Деку полностью сходятся в желании приобрести нападающего «Ньюкасла» Александера Исака. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в конце минувшего года состоялась единственная встреча между «Барселоной» и агентом Исака, на которой испанский гранд заявил о намерении приобрести шведского футболиста. Деку подчеркнул, что будет вести работу по реализации данного трансфера.

Однако «Барселоне» необходимо продать действующих игроков для освобождения денег на покупку Исака. В клубе не хотят повторения ситуации с полузащитником Даниэлем Ольмо, при регистрации которого возникли трудности. Наиболее вероятным претендентом на продажу грядущим летом является защитник Рональд Араухо, однако клуб могут покинуть и другие футболисты.

В нынешнем сезоне Исак принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: