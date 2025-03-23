Ван Дейк, Де Брёйне и Салах — в символической сборной свободных агентов АПЛ лета-2025

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, составил символическую сборную из игроков английской Премьер-Лиги, которые летом 2025 года станут свободными агентами.
Напомним, согласно правилам ФИФА, за полгода до истечения действующего контракта футболисты имеют право вести переговоры о бесплатном трансфере в новый клуб. В символическую сборную попали четыре футболиста из «Ливерпуля» и по одному представителю от «Арсенала», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Брентфорда», «Фулхэма» и «Эвертона».
Символическая сборная свободных агентов АПЛ лета-2025
Вратарь — Витезслав Ярош («Ливерпуль»)
Защитник — Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
Защитник — Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
Защитник — Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед»)
Защитник — Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»)
Полузащитник — Томас Парти («Арсенал»)
Полузащитник — Кристиан Нёргор («Брентфорд»)
Полузащитник — Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
Форвард — Мохамед Салах («Ливерпуль»)
Форвард — Адама Траоре («Фулхэм»)
Форвард — Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»)