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Ван Дейк, Де Брёйне и Салах — в символической сборной свободных агентов АПЛ лета-2025

Ван Дейк, Де Брёйне и Салах — в символической сборной свободных агентов АПЛ лета-2025
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Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, составил символическую сборную из игроков английской Премьер-Лиги, которые летом 2025 года станут свободными агентами.

Напомним, согласно правилам ФИФА, за полгода до истечения действующего контракта футболисты имеют право вести переговоры о бесплатном трансфере в новый клуб. В символическую сборную попали четыре футболиста из «Ливерпуля» и по одному представителю от «Арсенала», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Брентфорда», «Фулхэма» и «Эвертона».

Символическая сборная свободных агентов АПЛ лета-2025

Вратарь — Витезслав Ярош («Ливерпуль»)
Защитник — Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
Защитник — Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
Защитник — Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед»)
Защитник — Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»)
Полузащитник — Томас Парти («Арсенал»)
Полузащитник — Кристиан Нёргор («Брентфорд»)
Полузащитник — Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
Форвард — Мохамед Салах («Ливерпуль»)
Форвард — Адама Траоре («Фулхэм»)
Форвард — Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»)

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