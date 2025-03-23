Ван Дейк, Де Брёйне и Салах — в символической сборной свободных агентов АПЛ лета-2025

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, составил символическую сборную из игроков английской Премьер-Лиги, которые летом 2025 года станут свободными агентами.

Напомним, согласно правилам ФИФА, за полгода до истечения действующего контракта футболисты имеют право вести переговоры о бесплатном трансфере в новый клуб. В символическую сборную попали четыре футболиста из «Ливерпуля» и по одному представителю от «Арсенала», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Брентфорда», «Фулхэма» и «Эвертона».

Символическая сборная свободных агентов АПЛ лета-2025

Вратарь — Витезслав Ярош («Ливерпуль»)

Защитник — Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Защитник — Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Защитник — Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед»)

Защитник — Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»)

Полузащитник — Томас Парти («Арсенал»)

Полузащитник — Кристиан Нёргор («Брентфорд»)

Полузащитник — Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

Форвард — Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Форвард — Адама Траоре («Фулхэм»)

Форвард — Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»)