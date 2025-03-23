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Тчуамени: возвращение Мбаппе принесло радость в сборную Франции, он наш лидер

Тчуамени: возвращение Мбаппе принесло радость в сборную Франции, он наш лидер
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Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о возвращении в национальную команду нападающего Килиана Мбаппе, пропустившего октябрьские и ноябрьские матчи.

«Очень рад его возвращению. Мы говорили об этом в клубе. Ему очень хотелось вернуться. Он привнёс в сборную радость, свойственную ему. Килиан — лидер, и мы очень рады, что он с нами», — приводит слова Тчуамени AS.

Сегодня, 23 марта, сборная Франции встретится с Хорватией в ответной игре 1/4 финала Лиги наций УЕФА. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» во Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В первом матче «трёхцветные» уступили со счётом 0:2.

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