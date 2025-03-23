Модрич, Васкес и Витсель — в символической сборной свободных агентов Ла Лиги лета-2025

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, составил символическую сборную из игроков испанской Ла Лиги, которые летом 2025 года станут свободными агентами.

Напомним, согласно правилам ФИФА за полгода до истечения действующего контракта футболисты имеют право вести переговоры о бесплатном трансфере в новый клуб. В символическую сборную попали по два футболиста из мадридского «Реала», «Севильи», и «Алавеса», три игрока «Атлетико» и по одному представителю «Эспаньола» и «Мальорки».

Символическая сборная свободных агентов Ла Лиги лета-2025

Вратарь — Альваро Фернандес («Севилья»)

Защитник — Лукас Васкес («Реал»)

Защитник — Рейнилду Мандава («Атлетико»)

Защитник — Аксель Витсель («Атлетико»)

Защитник — Абделькадир Абкар («Алавес»)

Полузащитник — Лука Модрич («Реал»)

Полузащитник — Коке Ресуррекьон («Атлетико»)

Полузащитник — Роберт Наварро («Мальорка»)

Форвард — Сусо («Севилья»)

Форвард — Хавьер Пуадо («Эспаньол»)

Форвард — Кике («Алавес»)