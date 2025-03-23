Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» опубликовал стартовый состав на товарищеский матч с «Амкалом»

«Краснодар» опубликовал стартовый состав на товарищеский матч с «Амкалом»
Комментарии

Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Краснодар» и медийный «Амкал». Игра пройдёт на стадионе академии ФК «Краснодар». Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
1-й тайм
2 : 0
Амкал
Россия
1:0 Кобнан – 8'     2:0 Кобнан – 10'    

Стартовый состав «Краснодара»: Дюпин, Оласа, Коста, Кайо, Гонсалес, Петров, Кривцов, Виктор Са, Смолов, Батчи, Мозес.

Запасные: Ладоха, Олусегун, Ларионов, Кулаев, Эскеров, Карташов, Ревазов, Буркин, Сидоренко, Пугачевский, Казанцев.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск.

Материалы по теме
Самые подорожавшие в марте игроки РПЛ
Истории
Самые подорожавшие в марте игроки РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android