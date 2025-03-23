«Краснодар» опубликовал стартовый состав на товарищеский матч с «Амкалом»
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Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Краснодар» и медийный «Амкал». Игра пройдёт на стадионе академии ФК «Краснодар». Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
1-й тайм
2 : 0
Амкал
Россия
1:0 Кобнан – 8' 2:0 Кобнан – 10'
Стартовый состав «Краснодара»: Дюпин, Оласа, Коста, Кайо, Гонсалес, Петров, Кривцов, Виктор Са, Смолов, Батчи, Мозес.
Запасные: Ладоха, Олусегун, Ларионов, Кулаев, Эскеров, Карташов, Ревазов, Буркин, Сидоренко, Пугачевский, Казанцев.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск.
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