«Краснодар» опубликовал стартовый состав на товарищеский матч с «Амкалом»

Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Краснодар» и медийный «Амкал». Игра пройдёт на стадионе академии ФК «Краснодар». Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Краснодара»: Дюпин, Оласа, Коста, Кайо, Гонсалес, Петров, Кривцов, Виктор Са, Смолов, Батчи, Мозес.

Запасные: Ладоха, Олусегун, Ларионов, Кулаев, Эскеров, Карташов, Ревазов, Буркин, Сидоренко, Пугачевский, Казанцев.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск.