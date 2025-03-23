Роналду: если Португалия будет побеждать без моего участия, я подпишусь под этим

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что победы национальной команды для него важнее, чем его участие в её матчах.

«Дело не в моих забитых мячах. Я просто хочу, чтобы Португалия побеждала. Если команда победит, но я не сыграю, то я готов подписаться под этим. Я сосредоточен только на защите эмблемы моей страны», — сказал Роналду на пресс-конференции.

Сегодня, 23 марта, состоится ответный матч между сборными Португалии и Дании, который пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В первой игре датская национальная команда одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Расмус Хойлунд.

Материалы по теме Криштиану Роналду: я буду защищать цвета Португалии до смерти

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея: