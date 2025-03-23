Агент Захаряна прокомментировал восстановление полузащитника «Реала Сосьедад»

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал восстановление российского хавбека.

«Любая травма не добавляет положительных эмоций футболисту. Я не видел, чтобы кто‑то «загонялся» после травмы. Любой спортсмен, когда справляется с травмой, возвращается более сильным.

В этом случае всё будет так же. Арсен восстанавливается по плану. Он вернётся на поле в апреле», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Ранее в пресс-службе «Реала Сосьедад» сообщили, что Захарян досрочно покинул тренировку команды из-за болевых ощущений. Позднее испанский клуб заявил, что у Арсена диагностирован рецидив травмы четырёхглавой мышцы бедра, российский полузащитник выбыл из строя на несколько недель.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.