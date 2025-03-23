Модрич высказался о своей стычке с Мбаппе во время матча сборных Хорватии и Франции

Полузащитник и капитан сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал эпизод, произошедший в первом матче 1/4 финала Лиги наций с Францией (0:2), в котором нападающий «трёхцветных» и «сливочных» Килиан Мбаппе упал в штрафной соперника после того, как Модрич отнял у него мяч и начал требовать пенальти. Это не понравилось капитану «шашечных», и он высказал претензии французу.

«Это игровой момент, просто шутки друг над другом, ничего особенного», — приводит слова Модрича L'Équipe.

Ответный матч между национальными командами состоится сегодня, 23 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» во Франции. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

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