Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич высказался о своей стычке с Мбаппе во время матча сборных Хорватии и Франции

Модрич высказался о своей стычке с Мбаппе во время матча сборных Хорватии и Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник и капитан сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал эпизод, произошедший в первом матче 1/4 финала Лиги наций с Францией (0:2), в котором нападающий «трёхцветных» и «сливочных» Килиан Мбаппе упал в штрафной соперника после того, как Модрич отнял у него мяч и начал требовать пенальти. Это не понравилось капитану «шашечных», и он высказал претензии французу.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 0
Франция
1:0 Будимир – 26'     2:0 Перишич – 45+1'    

«Это игровой момент, просто шутки друг над другом, ничего особенного», — приводит слова Модрича L'Équipe.

Ответный матч между национальными командами состоится сегодня, 23 марта. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» во Франции. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

Лука Модрич Подробнее
Килиан Мбаппе Подробнее
Материалы по теме
Тчуамени: возвращение Мбаппе принесло радость в сборную Франции, он наш лидер

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android