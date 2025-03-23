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Первый тренер Файзуллаева: в Узбекистане все ждут первый чемпионат мира в истории страны

Первый тренер Файзуллаева: в Узбекистане все ждут первый чемпионат мира в истории страны
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Дмитрий Ан, первый тренер вингера ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, высказался о шансах национальной команды квалифицироваться в финальную стадию чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 8-й тур
25 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Иран
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После очередной победы в отборочном этапе у Узбекистана увеличились шансы попасть на мундиаль. Все этого ждут, первый в истории чемпионат мира. Будем болеть 25-го числа — матч с Ираном. Придётся сложно, но у ребят сейчас боевой настрой, должны что-то оттуда привезти, хотя бы одно очко — будет супер.

Футбол в Узбекистане стал ещё популярнее, на матчах полные стадионы. Поддержка очень сильная. Надеемся, выйдем на чемпионат мира», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Календарь квалификации ЧМ-2026 - Азия
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026 - Азия
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