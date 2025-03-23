Первый тренер Файзуллаева: в Узбекистане все ждут первый чемпионат мира в истории страны

Дмитрий Ан, первый тренер вингера ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, высказался о шансах национальной команды квалифицироваться в финальную стадию чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«После очередной победы в отборочном этапе у Узбекистана увеличились шансы попасть на мундиаль. Все этого ждут, первый в истории чемпионат мира. Будем болеть 25-го числа — матч с Ираном. Придётся сложно, но у ребят сейчас боевой настрой, должны что-то оттуда привезти, хотя бы одно очко — будет супер.

Футбол в Узбекистане стал ещё популярнее, на матчах полные стадионы. Поддержка очень сильная. Надеемся, выйдем на чемпионат мира», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.