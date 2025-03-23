Модрич считает, что Мбаппе может стать главным претендентом на несколько «Золотых мячей»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о перспективах нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе выиграть «Золотой мяч».

«Он один из лучших игроков в мире. Я редко видел что-то подобное. Больше всего меня впечатляет его личность. Он невероятный человек, очень скромный, всегда готовый посмеяться. Кто-то может сказать, что нынешний сезон не его лучший, хотя Килиан уже забил 30 голов!

Если говорить о «Золотом мяче», то пусть Мбаппе продолжает делать то, что уже делает, помогает «Реалу» выигрывать титулы. Я уверен, что он будет одним из главных претендентов на получение не одного, а нескольких «Золотых мячей», — приводит слова Модрича L'Équipe.

Модрич становился обладателем «Золотого мяча» в 2018 году.

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