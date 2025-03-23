Первый тренер Файзуллаева оценил игру футболиста в отборочных матчах к чемпионату мира

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, высказался об игре своего бывшего подопечного за сборную Узбекистана в отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года.

«Такой яркий и креативный игрок, как Аббос, сейчас нужен сборной Узбекистана. Он может отдать голевую и сам завершить. Все соперники научились обороняться. В матче с Кыргызстаном от него было много передач, но воспользовались только одной. Очень рад, что он сделал голевую передачу.

Сейчас Аббос один из ключевых игроков сборной, думаю, он будет продолжать. Главное, чтобы следующую игру он сыграл без карточек, чтобы не пропустить матч с Бахрейном. У многих ведущих игроков Узбекистана уже есть по карточке», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.