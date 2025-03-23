Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Смотрите в глаза, когда общаетесь со мной». Роналду повздорил с журналистом

«Смотрите в глаза, когда общаетесь со мной». Роналду повздорил с журналистом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вступил в перепалку с журналистом во время пресс-конференции. Напомним, в четверг, 20 марта, португальская национальная команда уступила Дании в первом матче 1/4 финала Лиги наций (0:1).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Дания
Окончен
1 : 0
Португалия
1:0 Хойлунд – 78'    

Во время пресс-конференции журналисты спрашивали о недостатке у сборной желания побеждать и показывать красивый футбол, о способности 40-летнего Роналду играть по 90 минут, а также критиковали команду Роберта Мартинеса.

После одного из вопросов Роналду ответил: «Я чувствую, что вокруг национальной команды много негатива. Я посмотрел несколько пресс-конференций за последние дни, и мне не понравилось увиденное. Честно говоря, некоторые из заданных вами вопросов были просто неуважительными.

Если вы хотите получить от меня ответы, то смотрите мне в глаза (показал жестом), когда задаёте вопросы. Нет смысла спрашивать меня о чём-то, а потом смотреть в компьютер. У тебя будет время для этого позже. Если понадобится, я повторю это 10 раз».

Фото: Кадр с пресс-конференции

Криштиану Роналду Подробнее
Материалы по теме
Роналду: если Португалия будет побеждать без моего участия, я подпишусь под этим

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android