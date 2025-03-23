«Смотрите в глаза, когда общаетесь со мной». Роналду повздорил с журналистом

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вступил в перепалку с журналистом во время пресс-конференции. Напомним, в четверг, 20 марта, португальская национальная команда уступила Дании в первом матче 1/4 финала Лиги наций (0:1).

Во время пресс-конференции журналисты спрашивали о недостатке у сборной желания побеждать и показывать красивый футбол, о способности 40-летнего Роналду играть по 90 минут, а также критиковали команду Роберта Мартинеса.

После одного из вопросов Роналду ответил: «Я чувствую, что вокруг национальной команды много негатива. Я посмотрел несколько пресс-конференций за последние дни, и мне не понравилось увиденное. Честно говоря, некоторые из заданных вами вопросов были просто неуважительными.

Если вы хотите получить от меня ответы, то смотрите мне в глаза (показал жестом), когда задаёте вопросы. Нет смысла спрашивать меня о чём-то, а потом смотреть в компьютер. У тебя будет время для этого позже. Если понадобится, я повторю это 10 раз».

Фото: Кадр с пресс-конференции

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