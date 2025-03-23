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Сергеев и Обляков покидают сборную России и не сыграют с Замбией

Сергеев и Обляков покидают сборную России и не сыграют с Замбией
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Главный врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что нападающий Иван Сергеев («Крылья Советов») и полузащитник Иван Обляков (ЦСКА) покинут национальную команду и отправятся в расположение своих клубов. Футболисты не смогут принять участие в товарищеском матче с Замбией, который состоится во вторник, 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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П1
X
П2

«В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий с положительной динамикой Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам», — приводит слова Хайтина официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

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