Сергеев и Обляков покидают сборную России и не сыграют с Замбией
Поделиться
Главный врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что нападающий Иван Сергеев («Крылья Советов») и полузащитник Иван Обляков (ЦСКА) покинут национальную команду и отправятся в расположение своих клубов. Футболисты не смогут принять участие в товарищеском матче с Замбией, который состоится во вторник, 25 марта.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий с положительной динамикой Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам», — приводит слова Хайтина официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Материалы по теме
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 23 марта 2025
-
15:43
-
15:31
-
15:31
-
15:30
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
14:45
-
14:44
-
14:42
-
14:34
-
14:32
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:41
-
13:40
-
13:37
-
13:35
-
13:31
-
13:31
-
13:31
-
13:28
-
13:25
-
13:24
-
13:22
-
13:20
-
13:15
-
13:14
-
13:13
-
13:11
-
13:08
-
13:03