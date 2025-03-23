Сергеев и Обляков покидают сборную России и не сыграют с Замбией

Главный врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что нападающий Иван Сергеев («Крылья Советов») и полузащитник Иван Обляков (ЦСКА) покинут национальную команду и отправятся в расположение своих клубов. Футболисты не смогут принять участие в товарищеском матче с Замбией, который состоится во вторник, 25 марта.

«В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий с положительной динамикой Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам», — приводит слова Хайтина официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

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